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Рязанка Кира Коновалова победила в конкурсе красоты «Mrs World Russia»

Анастасия Мериакри

Рязанка Кира Коновалова получила титул абсолютной победительницы национального конкурса «Mrs World Russia» в категории «Мисс». Об этом она сообщила на своей странице ВКонтакте.

Конкурс проходил с 1 по 6 июня, в нем приняли участие 147 девушек со всей России. Финал прошел в молодежном центре «Планета КВН» в Москве. Финалистки участвовали в трех выходах: в национальных костюмах, спортивных костюмах и в вечерних платьях.

Рязанка стала обладательницей титула «Miss women of the Universe». Теперь Кира представит нашу страну на международном конкурсе красоты «Women of the Universe» в Сеуле.

«Выражаю благодарность региональному директору проекта Лилии Вроцкой за возможность представить любимый город на национальной арене! И конечно, огромное спасибо моей семье и всем, кто поддерживал меня во время подготовки к такому знаменательному событию в моей жизни», — написала Кира Коновалова.

Рязанка Кира Коновалова победила в конкурсе красоты «Mrs World Russia» Теперь Кира представит нашу страну на международном конкурсе красоты «Women of the Universe» в Сеуле.
Рязанка Кира Коновалова победила в конкурсе красоты «Mrs World Russia» Теперь Кира представит нашу страну на международном конкурсе красоты «Women of the Universe» в Сеуле.

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