Четверг, 5 сентября, 2024

Рязанка едва не перевела мошенникам 1 700 000 рублей

Автор: Кристина Аманн

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Фото: t.me/umvd62

В Рязани патрульные полицейские отговорили женщину переводить мошенникам 1 700 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

В полицию позвонила рязанка, которая с беспокойством рассказала, что ее соседка в данным момент оформляет кредит в банке на крупную сумму, чтобы перевести ее на якобы «резервный счет». До похода в банк женщине звонили неизвестные, представлялись сотрудниками банка и правоохранительных органов. Соседка не смогла отговорить ее от опасного шага, и рязанка отправилась за кредитом.

К отделение банка прибыл ближайший автопатруль. Стражи правопорядка нашли женщину и смогли убедить ее не совершать денежный перевод. Отмечается, что после разговора с полицейскими рязанка осознала серьезность ситуации и поблагодарила сотрудников, что уберегли ее от опрометчивого поступка.

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