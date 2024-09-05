Рязанка едва не перевела мошенникам 1 700 000 рублей

В Рязани патрульные полицейские отговорили женщину переводить мошенникам 1 700 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

В полицию позвонила рязанка, которая с беспокойством рассказала, что ее соседка в данным момент оформляет кредит в банке на крупную сумму, чтобы перевести ее на якобы «резервный счет». До похода в банк женщине звонили неизвестные, представлялись сотрудниками банка и правоохранительных органов. Соседка не смогла отговорить ее от опасного шага, и рязанка отправилась за кредитом.

К отделение банка прибыл ближайший автопатруль. Стражи правопорядка нашли женщину и смогли убедить ее не совершать денежный перевод. Отмечается, что после разговора с полицейскими рязанка осознала серьезность ситуации и поблагодарила сотрудников, что уберегли ее от опрометчивого поступка.