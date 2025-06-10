Рязанка Арина Меркушкина сдала профильную математику на 100 баллов

Выпускница школы №69 города Рязани Арина Меркушкина сдала ЕГЭ по математике профильного уровня на 100 баллов. Об этом сообщили в министерстве образования Рязанской области.

Меркушкина не раз побеждала на различных олимпиадах, ей выделена именная стипендия губернатора Рязанской области.

В 2025 году Арина завоевала призовое место на заключительном этапе Всероссийской олимпиады по обществознанию.

Ранее стало известно, что 16 выпускников из Рязанской области сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов. Ещё двое показали прекрасный результат на экзамене по литературе.