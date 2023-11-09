Рязанка Александра Трусова рассказала, как в детстве получала «призовые» от папы

Серебряный призёр Олимпийских игр-2022 в женском одиночном катании и уроженка Рязани Александра Трусова рассказала, что в детстве папа давал ей «призовые» за участие в соревнованиях.

Слова фигуристки передает Championat. Трусова поделилась, что в начале спортивной карьеры отец поощрял ее денежными вознаграждениями, так называемыми «призовыми», размер которых зависел от занятого места.

Я так накопила себе на первый iPhone — он был четвёртый, — рассказала спортсменка.

При этом Трусова отметила, что не сможет вспомнить свою первую победу, потому что в детстве выступала на многих соревнованиях.