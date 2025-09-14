Рязанка 75 лет утонула в Черном море в Абхазии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС Абхазии.

В Гаграх в море туристы обнаружили тело женщины и вызвали МЧС. Труп принадлежал жительнице Рязани Нине Кривовой, которая приехала на отдых.

Тело рязанки доставили в морг.

Ранее сообщалось, что несмотря на растущую популярность среди россиян, Абхазия вызывает у туристов неоднозначные впечатления. Многие отмечают невысокий уровень сервиса. Хотя этим летом Абхазия стала популярнее даже Турции.

