Воскресенье, 14 сентября, 2025
12.9 C
Рязань
Происшествия

Рязанка 75 лет утонула в Черном море в Абхазии

Анастасия Мериакри

Рязанка 75 лет утонула в Черном море в Абхазии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС Абхазии.

В Гаграх в море туристы обнаружили тело женщины и вызвали МЧС. Труп принадлежал жительнице Рязани Нине Кривовой, которая приехала на отдых.

Тело рязанки доставили в морг.

Ранее сообщалось, что несмотря на растущую популярность среди россиян, Абхазия вызывает у туристов неоднозначные впечатления. Многие отмечают невысокий уровень сервиса. Хотя этим летом Абхазия стала популярнее даже Турции.

Последние новости

Власть и политика

Павел Малков подвел итоги прошедших выборов в Рязанской области

Павел Малков подвел итоги завершившихся трехдневных выборов в Рязанской...
Власть и политика

В Рязанской области завершилось трехдневное голосование, начался подсчет голосов

В третий день голосования исполнить гражданский долг пришли губернатор Рязанской области Павел Малков, первый заместитель председателя правительства Денис Боков с семьей. 
Происшествия

Под Рязанью легковой автомобиль сбил мужчину

Легковой автомобиль сбил человека. Очевидцы сообщают, что пострадавшего «оттащили» с дороги свидетели ДТП.
Власть и политика

Явка избирателей на 18:00 14 сентября в Рязанской области составила 43,17%

В Рязанской области проходят 18 избирательных кампаний. Самая масштабная – выборы в Рязанскую областную Думу.
Общество

Участники проекта «ГЕРОИ62» проголосовали на выборах депутатов Рязанской областной думы

Некоторые участники программы посетили участок по месту жительства самостоятельно.
Здоровье

Витамин С не спасет от простуды осенью — терапевт Каневская

Употребление ударной дозы витамина С, цинка или поливитаминов без необходимости могут навредить.
Общество

Солнечное гало сфотографировали в Рязанской области 14 сентября

Солнечное гало — вид оптического преломление солнечных лучей на кристалликах льда, при появлении которого вокруг солнца образуется световой круг.
Происшествия

СК проводит проверку о факту гибели 68-летнего грибника в Рязанской области

Напомним, Сергей Васильев вышел из дома 10 сентября 2025 года в лес и не вернулся. Волонтеры сообщили, что спустя 4 дня поисков его нашли мертвым.