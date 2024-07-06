«Рязаньэнерго» сообщило об отключении света у «небольшой части потребителей»

В ночь на 6 июля по территории Рязанской области прошёл циклон «Орхан» с ливнем, градом, грозой и сильным ветром. Скорость ветра достигала 27 метров в секунду.

Энергетики «Рязаньэнерго» устраняют технологические нарушения, вызванные непогодой. В филиале продолжает действовать режим повышенной готовности, сообщает пресс-служба компании.

— Энергетики «Рязаньэнерго» восстанавливают нарушенное непогодой электроснабжение небольшой части потребителей региона, — говорится в сообщении.

Нарушения электроснабжения наблюдаются в нескольких районах области: Рязанском, Клепиковском, Спасском, Скопинском, Михайловском и Сасовском. В работах по восстановлению участвуют 19 бригад «Рязаньэнерго»: 44 специалиста и 26 единиц спецтехники.

Если потребуется, для подачи электроэнергии социально значимым объектам будут использованы 69 резервных источников электроснабжения общей мощностью около 2,7 мегаватта.

В филиале работает оперативный штаб. Он обменивается информацией с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления. Также проводится непрерывный мониторинг погодных условий.