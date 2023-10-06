Рязаньэнерго: электрики готовы к работе в условиях непогоды

В филиале сохраняется режим повышенной готовности в связи с ухудшением погоды.

6-8 октября на территории Рязанской области ожидается ухудшение погоды. В связи с этим к оперативному реагированию готовы 109 бригад, 347 специалистов и 180 единиц техники.

Под особым контролем находятся социально значимые объекты и объекты инфраструктуры, сообщает пресс-служба «Рязаньэнерго».

В случае нарушения электроснабжения и замеченных повреждений жители могут обратиться в контакт-центр по номеру 8-800-220-0-220.

Рязанцам также напомнили, что при обнаружении оборванных проводов электропередачи ни в коем случае нельзя приближаться к ним. Необходимо незамедлительно сообщить в энергокомпанию или МЧС.