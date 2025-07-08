«Рязаньэнерго» готовится к ухудшению погоды в регионе

По прогнозу Гидрометцентра, 8 июля в Рязанской области ожидаются неблагоприятные погодные условия: гроза, дождь, град и усиление ветра до 17 м/с. В филиале «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий полную мобилизацию персонала и техники.

К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды подготовлены 40 аварийно-восстановительных бригад, в составе которых — 158 специалистов и 94 единицы специальной техники. Особое внимание уделяется обеспечению надёжного электроснабжения социально значимых объектов и объектов инфраструктуры. Для этого в резерве находятся 69 автономных источников питания общей мощностью около 2,8 МВт.

В филиале функционирует оперативный штаб. Осуществляется постоянный обмен информацией с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления. Ведётся непрерывный мониторинг погодной обстановки.