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Общество

Рязаньэнерго готовится к непогоде 21 и 22 июля

Анастасия Мериакри
Фото с сайта администрации Рязани

В Рязанской области 21 и 22 июля ожидаются грозы, ливни и град. Прогнозируется шквалистое усиление ветра с порывами до 17 м/с. В «Рязаньэнерго» сохраняется режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств.

К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 40 бригад «Рязаньэнерго»: 158 энергетиков и 94 единицы спецтехники. На особом контроле находятся социально значимые и инфраструктурные объекты, для электроснабжения которых в случае необходимости подготовлены 69 резервных источников подачи электроэнергии суммарной мощностью около 2,8 МВт.

Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по телефону «Светлая линия 220» 8-800-220-0-220 (круглосуточно и бесплатно).

Также можно оставить заявку через интерактивные сервисы компании:

Сайт «Россети Центр и Приволжье»: www.mrsk-cp.ru/for_consumers/inform_about_disconnect/

Мобильное приложение «Есть свет!».

При обнаружении оборванных проводов линий электропередачи нельзя приближаться к ним. Необходимо незамедлительно сообщить в «Рязаньэнерго» или МЧС.

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