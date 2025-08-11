Рязаньэнерго готовится к непогоде

В Рязанской области 11 и 12 августа ожидаются неблагоприятные погодные условия: ливни, грозы, град, ветер до 17 м/c. В филиале «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» готовятся к непогоде.

К оперативному реагированию готовы 40 бригад «Рязаньэнерго»: 158 энергетиков и 94 единицы спецтехники. На особом контроле находятся социально значимые и инфраструктурные объекты, для электроснабжения которых в случае необходимости подготовлены 69 резервных источников подачи электроэнергии суммарной мощностью около 2,8 МВт.

Сообщить о нарушениях электроснабжения, узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании:

1. На официальном сайте компании по ссылке: https://www.mrsk-1.ru/customers/customer-service/power-outage/

2. Через мобильное приложение «Есть свет!»

При обнаружении оборванных проводов линий электропередачи нельзя приближаться к ним. Необходимо незамедлительно сообщить в «Рязаньэнерго» или МЧС.