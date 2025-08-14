В Рязани военкомы вновь провели рейд на 5-й базе

Сотрудники военного следственного отдела СК России по Рязанскому гарнизону вместе с представителями военкомата Рязанской области провели рейд на 5-й базе в Рязани. Мероприятие направлено на проверку соблюдения правил воинского учёта среди недавно получивших российское гражданство.

В ходе рейда было проверено 23 иностранца и натурализованных гражданина РФ. Один из них выразил готовность подписать контракт на службу в российской армии.

С начала 2025 года военные следователи и комиссариаты поставили на воинский учёт уже более 850 натурализованных граждан. Кроме того, свыше 80 иностранцев заключили контракты на службу в российской армии.