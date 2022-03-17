Рязани в четверг отключили холодную воду

В четверг, 17 марта, в Рязани отключили холодную воду по нескольким адресам. Причина – ремонт на водопроводе.

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Его проводят сотрудники МП «Рязанский Водоканал». Ремонт начался утром.

До 13.00 воды не будет по следующим адресам:

улица Затинная, дом с 64 по 68, дом с 72 по 76, улица проезд Речников, дом 5/9, улица Рыбацкая, дом с 1 по 13, дом с 2 по 10/5, дом 4 (д/сад №66);

До 14.00:

улица Весенняя, дом 18 корп. 1;

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До 17.00 по следующим адресам:

улица 1-й проезд Ломоносова, дом 9/15, улица Пугачева, дом 11/19, улица Разина, дом 17;

улица Бирюзова, дом 14.

До 17.30: