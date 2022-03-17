Рязани в четверг отключили холодную воду

В четверг, 17 марта, в Рязани отключили холодную воду по нескольким адресам. Причина – ремонт на водопроводе.
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Его проводят сотрудники МП «Рязанский Водоканал». Ремонт начался утром.
До 13.00 воды не будет по следующим адресам:
- улица Затинная, дом с 64 по 68, дом с 72 по 76, улица проезд Речников, дом 5/9, улица Рыбацкая, дом с 1 по 13, дом с 2 по 10/5, дом 4 (д/сад №66);
До 14.00:
- улица Весенняя, дом 18 корп. 1;
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До 17.00 по следующим адресам:
- улица 1-й проезд Ломоносова, дом 9/15, улица Пугачева, дом 11/19, улица Разина, дом 17;
- улица Бирюзова, дом 14.
До 17.30:
- улица 4-я Линия, дом 1, дом 3, улица Гагарина, дом 156, дом 156а, дом 156 корп. 1, дом 156 корп. 2