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Рязани реставрируют космический скафандр Владимира Аксёнова

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В Рязани началась реставрация космического скафандра Владимира Аксёнова, в котором в 1976 году он совершил свой первый полёт. Об этом сообщает пресс-служба Рязанского историко-архитектурный музея-заповедника.

Работы проводит художник-реставратор Ирина Риффель. Она исследует экспонат на текучесть красителя и удаление пятен, проводит обеспыливание, ослабление пятен специальными средствам. Затем экспонат необходимо промыть, удалить лишнюю влагу.

Скафандр будет экспонироваться в музейном зале «Вне Земли» в новом музейном центре.

Рязани реставрируют космический скафандр Владимира Аксёнова
Рязани реставрируют космический скафандр Владимира Аксёнова
Рязани реставрируют космический скафандр Владимира Аксёнова
Рязани реставрируют космический скафандр Владимира Аксёнова

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