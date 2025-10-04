Суббота, 4 октября, 2025
В Рязани признаны аварийными 50-летние деревья, их заменят на новые

Анастасия Мериакри
В Рязани ведутся работы по подготовке к комплексному озеленению территорий. Об этом сообщает администрация города.

Замена аварийных деревьев на новое озеленение запланирована на следующих участках:

— ул. Чкалова (от Первомайского проспекта до ул. Островского);

— ул. Введенская (от ул. Ленина до пл. Мичурина);

— ул. Семинарская (от ул. Каширина до пл. Маргелова);

— ул. Горького (от пл. Ленина до ул. Свободы и от ул. Есенина до ул. Новой);

— ул. Ленина (от ул. Николодворянской до ул. Свободы).

Сейчас начался спил аварийных деревьев и подготовка территорий под высадку новых. Работы проводятся в рамках санитарной оздоровительной кампании и направлены на обеспечение безопасности горожан.

Растущие на данных участках тополя и ясени в возрасте более 50 лет признаны аварийными. Для этих видов деревьев в городских условиях этот возраст является критическим, они начинают интенсивно усыхать. Ясени практически полностью уничтожены ясеневой изумрудной златкой — карантинным вредителем, не оставляющим деревьям шансов на выживание. Тополя также сильно ослаблены болезнями.

На месте вырубленных аварийных деревьев в октябре будет проведено озеленение.

