«Рязаньгоргаз» за полгода проверил газовое оборудование у 105 тысяч абонентов

Специалисты «Рязаньгоргаз» за первые шесть месяцев 2023 года выполнили техническое обслуживание газового оборудования у 105 тыс. абонентов в многоквартирных и индивидуальных домах.

В ходе выполнения работ специалисты оценили техническое состояние внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, проверили герметичность соединений, исправность автоматики, наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах, указали на необходимость замены или ремонта, а также провели инструктажи по безопасному использованию газа в быту.

Восемь тысяч абонентов не предоставили специалистам доступ для выполнения работ по техническому обслуживанию. Газовики направили в Государственную жилищную инспекцию 377 актов об отказе в допуске к газовому оборудованию. По остальным эпизодам ведется работа.