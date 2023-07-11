Вторник, 11 июля, 2023
На главнуюНовости Рязани

«Рязаньгоргаз» за полгода проверил газовое оборудование у 105 тысяч абонентов

7info

Специалисты «Рязаньгоргаз» за первые шесть месяцев 2023 года выполнили техническое обслуживание газового оборудования у 105 тыс. абонентов в многоквартирных и индивидуальных домах.

В ходе выполнения работ специалисты оценили техническое состояние внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, проверили герметичность соединений, исправность автоматики, наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах, указали на необходимость замены или ремонта, а также провели инструктажи по безопасному использованию газа в быту.

Восемь тысяч абонентов не предоставили специалистам доступ для выполнения работ по техническому обслуживанию. Газовики направили в Государственную жилищную инспекцию 377 актов об отказе в допуске к газовому оборудованию. По остальным эпизодам ведется работа.

«Ответственность за содержание газового оборудования в исправном состоянии возложена на собственников жилья. За отказ от проведения технического обслуживания начисляется штраф: от одной тысячи рублей при первом нарушении до пяти тысяч — при повторном. Если произойдет авария, виновный может быть привлечен к уголовной ответственности. Проведенное техобслуживание — это залог безопасности», — отметила начальник службы по ремонту и обслуживанию внутридомового газового оборудования АО «Рязаньгоргаз» Светлана Мульцина.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Группа «Feelin’s» выступит на «Музыкальном лете в Константиново»

На концерте в Константинове музыканты исполнят песни на стихотворения Сергея Есенина и современных авторов в джазовой обработке.

Рязанцы продолжают жаловаться на борщевик Сосновского

По словам зампреда правительства Александра Шаститко, главные проблемы возникают на территориях, где земля не разграничена.

Миронов – о преступлении в Электростали: «Виновных – на Колыму, их клан – депортировать»

Председатель партии и фракции «Справедливая Россия – За правду» в Госдуме Сергей Миронов выступил за кардинальное ужесточение уголовного и миграционного законодательств

Завершается приём документов на теологическое отделение РГУ имени Есенина

Настоятель Пронского монастыря, игумен Лука Степанов напомнил об окончании приёма документов для обучения на отделении теологии Рязанского госуниверситета

Дмитрий Песков пообещал контрмеры после решения Франции о поставке ракет Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ошибочным решение Франции передать Украине ракеты дальнего радиуса действия.

Задержан пособник телефонных мошенников, обманувших в Касимовском районе четырёх пенсионерок

Самой старшей из потерпевших было 95 лет, а самой младшей — 62 года.

Скопинский район отправил гуманитарную помощь в ЛНР

Его доставит заведующая Клекотковским детским садом и районный активист Ирина Жердева.

Постоялец устроил дебош с молотком и ножом в хостеле в центре Рязани

Возбуждено уголовное дело об угрозе убийством, злоумышленнику грозит 2 года лишения свободы.

Прописка в квартире: права, последствия, нюансы

Без прописки сложно устроиться на работу, получить медицинскую помощь, определить ребёнка в школу или детский сад, оформить загранпаспорт...

В РФ предложили ввести новую льготную категорию потребителей электроэнергии

В России хотят ввести новую льготную категорию потребителей электроэнергии: операторов сотовой связи.

Ещё два магазина сети «Куриный дом» закрылись в Рязани

Ранее закрыли магазин у рынка на Первомайском проспекте.

Павел Малков посетил Рязанский геронтологический центр имени П. А. Мальшина

Глава региона ознакомился с работой Центра, в котором проживают и обслуживаются люди пожилого возраста, в том числе с инвалидностью.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации