«Рязаньгоргаз» с начала года проверил газовое оборудование у 100 тысяч абонентов

Специалисты компании выполнили техобслуживание оборудования в многоквартирных и индивидуальных домах. Это позволило вовремя выявить и устранить неисправности и обеспечить безопасность в газифицированном жилом фонде Рязани.

Среди выявленных нарушений – отсутствие тяги в дымовых и вентиляционных каналах, нарушение работы автоматики, негерметичность соединений.

Техобслуживание проводится по договорам между абонентами и АО «Рязаньгоргаз». Такой договор обязан заключить каждый владелец газифицированного жилого помещения, так как именно собственники жилья ответственны за содержание газового оборудования в исправном состоянии.

В Госжилинспекцию по итогам техобслуживания направлены сведения о 405 заказчиках, нарушающих правила безопасного использования газа в быту.

Как отметили в компании, актуальной проблемой остаётся недопуск специалистов в квартиры для проведения технического обслуживания оборудования. В пресс-службе «Рязаньгоргаза» рекомендовали жителям областного центра заранее знакомиться с графиком проведения техобслуживания на сайте компании. Если время проведения работ совпадает с запланированным отпуском, нужно заранее сообщить удобную дату.