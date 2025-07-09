Рязанец завоевал золото Первенства России по легкой атлетике

Рязанский легкоатлет завоевал золото Первенства России. Об этом сообщает минспорта Рязанской области.

В Краснодаре с 4 по 6 июля проходило Первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 16 лет. В дисциплине «прыжок в длину» обладателем золота стал Владислав Саморуков, спортсмен СШОР «Юность».

Тренер-преподаватель спортсмена — Нина Илюшина. Поздравляем с заслуженной наградой.

Фото: минспорта Рязанской области