Рязанец завоевал награды всероссийских соревнований по гребле

Министерство физической культуры и спорта сообщило об успешном выступлении спортсмена из Рязанской области на Кубке России по гребле на байдарках и каноэ среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.

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Кубок России по гребле на байдарках и каноэ среди лиц с ограниченными возможностями здоровья проходит в г. Краснодар.

Спортсмен-инструктор Центра спортивной подготовки, воспитанник рязанской спортшколы олимпийского резерва «Олимпиец», мастер спорта России международного класса Артем Воронков стал лучшим на дистанции 500 метров и вторым на дистанции 200 метров. Спортсмена тренируют Владимир Тебенихин и Наталья Тебенихина.