11.9 C
Рязань
Вторник, 26 апреля, 2022

Рязанец завоевал награды всероссийских соревнований по гребле

spot_img
На главнуюНовости Рязани

Рязанец завоевал награды всероссийских соревнований по гребле

7info

Министерство физической культуры и спорта сообщило об успешном выступлении спортсмена из Рязанской области на Кубке России по гребле на байдарках и каноэ среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.

- Реклама -

Кубок России по гребле на байдарках и каноэ среди лиц с ограниченными возможностями здоровья проходит в г. Краснодар.

Спортсмен-инструктор Центра спортивной подготовки, воспитанник рязанской спортшколы олимпийского резерва «Олимпиец», мастер спорта России международного класса Артем Воронков стал лучшим на дистанции 500 метров и вторым на дистанции 200 метров. Спортсмена тренируют Владимир Тебенихин и Наталья Тебенихина.

«Рязанские спортсмены продолжают радовать своими успехами. Артем Воронков — многократный призер и победитель чемпионатов России и Европы, кубков мира и других соревнований. На Кубке России он в очередной раз доказал свое мастерство и стремление к победе», — отметил губернатор Николай Любимов.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяСеть OBI полностью возобновит работу в России до конца майских праздников
Комментарии для сайта Cackle