Рязанец Захар Петров завоевал две золотые медали на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщает Минспорта Рязанской области.

Чемпионат проходит в Москве. Мастер спорта России международного класса Захар Петров в финале в каноэ-одиночках среди мужчин на дистанции 1000 м завоевал золото. Он финишировал первым с результатом 04:04.780.

В финале в каноэ-двойке на дистанции 500 метров экипаж МСМК Захара Петрова и ЗМС Ивана Штыля (Приморский край) финишировал первым с результатом 1:37.734. Это вторая золотая медаль рязанца.

Поздравляем воспитанника Спортивной школы олимпийского резерва «Лидер» и его тренеров Елену Иванову и Владимира Клинова с блестящим результатом и желаем новых побед.