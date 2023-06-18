Рязанец задержан в Ростове по подозрению в киберпреступлении

В Ростове полиция задержала шестерых подозреваемых в хищении данных банковских карт у иностранцев. В числе задержанных оказался рязанец Дмитрий Петровнин. Об этом сообщает Telegram канал Don Mash.

По данным следователей, несколько ростовчан и рязанец познакомились в онлайн-игре. Злоумышленники похищали данных карт иностранцев для оплаты в интернете. Спросом пользовались американские, канадские, немецкие, французские счета, а информация хранилась на серверах в Санкт-Петербурге и за рубежом.

Группа планировала продавать добычу в даркнете. Однако рязанец передал часть базы покупателю, которым оказался сотрудник правоохранительных органов. Отмечается, что Дмитрий Петровнин сейчас находится под домашним арестом.

Ростовчан задержали под руководством столичных следователей.