Воскресенье, 18 июня, 2023
На главнуюНовости Рязани

Рязанец задержан в Ростове по подозрению в киберпреступлении

Татьяна Проводина
Источник: Телеграм канал Don Mash

В Ростове полиция задержала шестерых подозреваемых в хищении данных банковских карт у иностранцев. В числе задержанных оказался рязанец Дмитрий Петровнин. Об этом сообщает Telegram канал Don Mash.

По данным следователей, несколько ростовчан и рязанец познакомились в онлайн-игре. Злоумышленники похищали данных карт иностранцев для оплаты в интернете. Спросом пользовались американские, канадские, немецкие, французские счета, а информация хранилась на серверах в Санкт-Петербурге и за рубежом.

Группа планировала продавать добычу в даркнете. Однако рязанец передал часть базы покупателю, которым оказался сотрудник правоохранительных органов. Отмечается, что Дмитрий Петровнин сейчас находится под домашним арестом.

Ростовчан задержали под руководством столичных следователей.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

В Касимове прошёл фестиваль народного творчества «Золотая ладья»

Городской фестиваль стал одним из самых ярких событий года.

Рязанский Губернаторский камерный оркестр дал концерт в медуниверситете

Концерт посвятили Дню медицинского работника.

Касимове столкнулись две легковушки

Отмечается, что ДТП произошло у "Лада-Деталь".

19 июня в Рязанской области ожидается до 24 градусов тепла

Новая рабочая неделя в регионе начнётся с комфортной летней погоды.

Рязанское предприятие принимает отработанные шины на переработку

Получаемая крошка в дальнейшем идёт на производство, к примеру, различных уличных покрытий.

Рязанский Лесопарк приглашает на форум-выставку «Движение без границ»

В рамках проекта гостей ждут творческие вечера и танцы под китайскую музыку, лекции с фотографом, раздача открыток и показы китайских фильмов.

Хозпостройки горели во дворе многоквартирных домов в Шацке

Пожар произошёл вечером 17 июня. Предварительно, пламя перекинулось на гаражи с ветхого сарая.

В Рязанской области загорелся жилой дом

Пожар произошёл днём в воскресенье в Рыбном.

Гусеницы шелкопряда объедают деревья в Комсомольском парке Рязани

О нашествии вредителей сообщают рязанцы ВКонтакте.

На участках федеральных трасс в Рязанской области ограничат скорость движения

Знаки установят на трёх федеральных трассах в населённых пунктов и вне их.

Сегодня в России отмечается День народных художественных промыслов

Праздник отмечается в третье воскресенье июня с 2023 года.

Жара покидает центральную часть России, а засуха остаётся

Специалисты центра «Фобос» рассказали о погоде в ближайшие дни.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации