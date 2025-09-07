Воскресенье, 7 сентября, 2025
Рязанец выступил на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ

Анастасия Мериакри

Рязанец Роман Ерлинеков выступил на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ (марафон). Чемпионат проходит в Дьёре в Венгрии.

В чемпионате мира по марафону приняли участие почти 500 гребцов из более чем 40 стран. Фанатам гребли он запомнится тем, что гонки на параканоэ впервые в истории стали официальной медальной дисциплиной на мировом первенстве.

В изнурительной гонке на 21,8 км рязанец Роман Ерлинеков пришел шестым со временем 1:47:48.93. В четверг, 4 сентября, спортсмен участвовал в финале на 3,6 км, где прошел дистанцию за 16:56.19 и занял 12 место.

Поздравляем Романа и его тренеров — ЗТР Владимира Тебенихина, ЗТР Наталию Тебенихину и Маргариту Тебенихину.

