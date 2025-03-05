Рязанец выстрелил из ружья в своего знакомого из-за личной неприязни. Об этом сообщает СК России по Рязанской области.

Между жителями Рязани 40 и 50 лет произошел конфликт. Испытывая личную неприязнь, 40-летний мужчина выстрелил из ружья в знакомого. Несмотря на полученные травмы, потерпевшему удалось убежать с места происшествия и скрыться в ближайшей лесополосе. Впоследствии ему была оказана необходимая медицинская помощь, и он остался жив.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся судебные экспертизы.