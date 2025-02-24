Рязанец выращивал галлюциногенные грибы в своей квартире. Об этом сообщает полиция города.

На улице Космонавтов 37-летний мужчина в своей квартире выращивал в контейнерах галлюциногенные грибы. Полицейские также обнаружили сушеные плоды и измельченное вещество. Экспертиза показала, что это марихуана, общая масса составила 12 грамм. Исследование показало, что в грибах содержится 140 граммов псилоцибина.

Выяснилось, что мужчина выращивал грибы для собственного потребления. Ранее подозреваемого судили за кражу и грабеж.

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Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, хранении, изготовлении, переработке наркотических средств в крупном размере. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.