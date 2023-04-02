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Воскресенье, 2 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Рязанец выплатил 400 тысяч рублей алиментов после изъятия у него двух грузовиков

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Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

Рязанец больше года уклонялся от уплаты алиментов и выплатил долг в 400 тысяч рублей лишь после изъятия у него двух грузовиков. Подробности привели в Управлении ФССП по Рязанской области.

Исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание ребёнка находилось на исполнении отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому району.

Пристав-исполнитель установил, что в собственности должника находятся два грузовых автомобиля. На регистрационные действия в отношении автомобилей был немедленно вынесен запрет, после чего начался их розыск. Неплательщику вручили требование о предоставлении машин для ареста.

Местонахождение транспортных средств удалось установить. Арестованное имущество изъяли в отправили бы на принудительную реализацию в скором времени.

Но должник, побоявшись остаться без машин, погасил имевшуюся задолженность перед своим ребёнком в полном объёме – 400 тысяч рублей.

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