Рязанец выплатил 400 тысяч рублей алиментов после изъятия у него двух грузовиков

Рязанец больше года уклонялся от уплаты алиментов и выплатил долг в 400 тысяч рублей лишь после изъятия у него двух грузовиков. Подробности привели в Управлении ФССП по Рязанской области.

Исполнительное производство о взыскании алиментов на содержание ребёнка находилось на исполнении отделения судебных приставов по Рязани и Рязанскому району.

Пристав-исполнитель установил, что в собственности должника находятся два грузовых автомобиля. На регистрационные действия в отношении автомобилей был немедленно вынесен запрет, после чего начался их розыск. Неплательщику вручили требование о предоставлении машин для ареста.

Местонахождение транспортных средств удалось установить. Арестованное имущество изъяли в отправили бы на принудительную реализацию в скором времени.

Но должник, побоявшись остаться без машин, погасил имевшуюся задолженность перед своим ребёнком в полном объёме – 400 тысяч рублей.