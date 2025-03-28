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Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay
Общество

Рязанец выплатил 1,5 миллиона рублей долга по алиментам

Алексей Самохин

Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области эффективно применяют законные методы принудительного взыскания алиментов, защищая права несовершеннолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

В отделении судебных приставов по городу Рязани и Рязанскому району было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов с местного жителя. Согласно решению суда, он обязан ежемесячно перечислять треть своих доходов бывшей супруге на содержание их несовершеннолетнего ребенка.

Судебный пристав-исполнитель напомнил должнику о необходимости выполнения судебного решения и сообщил, что сумма долга превысила 1 миллион 565 тысяч рублей. Рязанца уведомили об административной и уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов, а также о введенных ограничениях и запретах.

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Узнав о временном запрете на выезд из России, запрете на регистрационные действия в отношении автомобиля, а также об ограничении специальных прав, включая водительское удостоверение, должник осознал серьезность ситуации. В течение двух недель он частями погасил всю задолженность.

На данный момент вся сумма перечислена взыскателю в полном объеме, права несовершеннолетнего ребенка восстановлены.

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