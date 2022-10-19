Среда, 19 октября, 2022
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Рязанец ввязался в драку на проекте «Влюбись, если сможешь»

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Романтический проект «Влюбись, если сможешь» на телеканале ТНТ набирает обороты. Шоу в эфире всего полторы недели, однако, судя по отрезкам из будущих выпусков, зрителей ожидает ещё больше экшена и интриг. В распоряжении Super.ru оказался видеофрагмент с дракой участников на проекте. Дима Анохин и Костя Белов не смогли договориться и пустили в ход кулаки.

— Выйди на улицу! Ты, что, ненормальный? Если ты сегодня не уйдёшь отсюда, я тебя сам выгоню. И так будет каждое утро, если ты здесь останешься», – кричит Костя Белов в адрес своего оппонента.   

Из-за чего подрались Дима Анохин и Костя Белов и как на этот конфликт отреагировали другие участники, смотрите в будущих выпусках шоу «Влюбись, если сможешь» – с понедельника по четверг в 22:00 на телеканале ТНТ. 

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