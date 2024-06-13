Рязанец второй раз пробежал самый массовый ультрамарафон в мире

Рязанец Дмитрий Хадиков второй раз пробежал самый массовый ультрамарафон в мире – Comrades из Дурбана в Питермарицбург (ЮАР). Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

В этом году ультрамарафон составил 85,91 км вверх, 1800 м набора высоты и 1200 м спуска. Спортсмены со всего мира приехали сюда испытать свои силы. Из России участвовали в ультрамарафоне более 150 спортсменов.

Начался забег 9 июня в 5:30 утра. Дмитрий Хадиков пишет, что поставил себе 2 задачи: получить удовольствие от процесс и преодолеть дистанцию быстрее 7 часов и 30 минут. Он отмечает, что во время участия в ультрамарафоне в прошлом году он сделал 90 000 шагов бегов!

Рязанец отмечает, что была очень большая поддержка: более 3 миллионов болельщиков на протяжении всего пути наблюдали за спортсменами. Это создало, по словам Дмитрия Хадикова, неповторимую атмосферу.