Рязанец вернулся домой из украинского плена

Рязанец вернулся на родину в рамках обмена военнопленными с Украиной. Об этом сообщает Уполномоченный по правам человека в Рязанской области Наталья Епихина в соцсетях.

Очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной прошел 23 июля 2025 года по итогам стамбульских переговоров. По предварительной информации, среди вернувшихся в РФ есть житель Рязанской области.

«Находимся на связи с родственниками военнослужащего. Ждём новых договоренностей и возвращения наших ребят на Родину», — отметила Наталья Епихина.