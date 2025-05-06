Рязанец вернулся домой из украинского плена 5 мая

В преддверии 80-летия Победы 6 мая из плена домой вернулись 205 наших защитников. Среди них один рязанец. Об этом сообщает уполномоченный по правам человека Рязанской области Наталья Епихина.

Обмен прошел на границе Белоруссии и Украины. Со своей стороны Россия передала на паритетных началах такое же количество военных ВСУ — 205 человек.

«Сегодняшний обмен — составная часть проводимой работы по вызволению из неволи наших людей. Никогда не бросаем своих. Будем и дальше прилагать все усилия в этом направлении», — отметила уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова.

Украинские пленные отметили, что содержались на территории России на высоком уровне. Своевременно оказывалась медицинская помощь, были обеспечены питанием, предоставлялись прогулки, у каждого было спальное место с постельными принадлежностями.