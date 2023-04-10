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Понедельник, 10 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Рязанец в пьяной ссоре убил знакомого ударом ножа в грудь

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Фото с сайта СУ СКР по Рязанской области

Жителя Рязани будут судить за убийство знакомого. Подробности привели в СУ СКР по Рязанской области.

Железнодорожный МСО Рязани завершил расследование уголовного дела об убийстве в отношении рязанца 1978 года рождения.

Следователи выяснили, что в ноябре 2022 года обвиняемый во время конфликта на фоне алкогольного опьянения ударил потерпевшего в область грудной клетки. Мужчина скончался на месте от полученного ранения.

Обвиняемый признался в содеянном и рассказал об обстоятельствах совершения преступления.

Следствие собрало достаточно доказательств и передало уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в суд.

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