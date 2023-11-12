Рязанец утопил уснувшую женщину в канализационном колодце

В Рязани неоднократно судимый местный житель 1978 года рождения признан судом виновным в причинении смерти по неосторожности. Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

В апреле 2023 года рецидивист не смог разбудить уснувшую у него в гостях женщину. Подумав, что гостья умерла, мужчина отнёс тело в заполненный водой канализационный колодец.

Эксперты установили: женщина была жива до помещения в колодец. Труп нашли спустя несколько недель после смерти.

— Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы. Приговор вступил в законную силу, — сообщает пресс-служба СК РФ.

Срок заключения не уточняется.