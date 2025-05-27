Рязанец установил рекорд этого сезона, выловив карпа весом 13 кг

Рязанец установил рекорд по весу выловленного карпа в нынешнем сезоне на тырновском водоеме. Об этом сообщает издательство «Пресса».

Рязанец Алексей 24 мая на тырновском водоеме поймал карпа весом 13 килограммов. Данный улов стал крупнейшим в нынешнем сезоне. В 2024 году здесь выловили карпа в 14,8 килограммов.

«Я опытный рыбак, люблю этот тырновский водоем за щедрые уловы: отсюда с пустыми руками еще ни разу не уезжал», – поделился Алексей.

Алексей рассказал, что ловил на бойлы. С карпом он вступил в настоящую схватку.

«Буря эмоций захлестнула, когда я все-таки вытянул его на сушу», – говорит Алексей.

Рыбаки здесь придерживаются правила: рыбу весом более пяти килограммов снова отпускают в водоем. Так и поступил Алексей.

«Делают это для того, чтобы и другие любители лова тоже пережили подобные эмоции», – говорит фермер Сергей Тиков.

В последний выходной мая на Радбиже пройдет чемпионат по рыбной ловле. За звание чемпиона готовы сражаться восемь команд рыбаков из разных уголков Рязанской области.