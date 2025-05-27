Рязанец установил рекорд этого сезона, выловив карпа весом 13 кг

Рязанец установил рекорд по весу выловленного карпа в нынешнем сезоне на тырновском водоеме. Об этом сообщает издательство «Пресса».
Рязанец Алексей 24 мая на тырновском водоеме поймал карпа весом 13 килограммов. Данный улов стал крупнейшим в нынешнем сезоне. В 2024 году здесь выловили карпа в 14,8 килограммов.
Алексей рассказал, что ловил на бойлы. С карпом он вступил в настоящую схватку.
Рыбаки здесь придерживаются правила: рыбу весом более пяти килограммов снова отпускают в водоем. Так и поступил Алексей.
В последний выходной мая на Радбиже пройдет чемпионат по рыбной ловле. За звание чемпиона готовы сражаться восемь команд рыбаков из разных уголков Рязанской области.
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