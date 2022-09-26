Рязанец угнал иномарку бывшей жены и поехал кататься по ночному городу

Жительница Рязани обратилась в отдел МВД по Советскому району города с заявлением о пропаже Renault Sandero. Подробности сообщили в УМВД по Рязанской области.

После опроса заявительницы полицейские установили, что машину угнали в период с 3 часов ночи до 8:30 утра. Со слов женщины оперативники зафиксировали цвет, марку и госномер автомобиля, особенности кузова и салона. Ориентировку на розыск разослали автопатрулям.

В 10:15 сотрудники ППСП УМВД по Рязанской области заметили автомашину, похожую на разыскиваемую, припаркованной на улице Есенина. За рулём находился 45-летний рязанец.

Патруль доставил водителя в полицейский отдел для разбирательства, транспортное средство изъяли.

По предварительным данным, мужчина является бывшем мужем заявительницы. Юридически прав на машину у него нет. Но в тот вечер он решил, что может воспользоваться автомобилем. У него был ключ, и мужчина отправился кататься по городу. После бесцельной поездки водитель припарковался в центре Рязани, где его и обнаружили патрульные.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела об угоне.