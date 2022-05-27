Рязанец, убивший знакомую у рюмочной на Затинной, получил 8,5 лет строго режима

Суд приговорил безработного жителя Рязани 1982 года рождения, который убил 34-летнюю знакомую у рюмочной на Затинной, к 8,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следователей, 23 ноября 2021 года у рюмочной между обвиняемым и потерпевшей, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, случился конфликт.

Мужчина нанес женщине раскладным ножом удар в шею. От полученного ранения потерпевшая скончалась, подозреваемый скрылся с места преступления.

Вскоре его задержали по горячим следам, против него возбудили уголовное дело по статье об убийстве.