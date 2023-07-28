Рязанец, убивший двух мужчин, предстанет перед судом

Дело рязанца, убившего своих товарищей на охоте, рассмотрит суд.

По версии следствия, в апреле 2022 года трое мужчин приехали на охоту в охотничьи угодья Клепиковского района. По прибытии на место они начали распивать спиртные напитки, после чего на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений обвиняемый нанес двум мужчинам многочисленные ножевые ранения. От полученных травм потерпевшие скончались на месте, обвиняемый место преступления покинул.

Теперь его уголовное дело по пункту «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти, двум лицам) направлено для рассмотрения в Рязанский областной суд, сообщает прокуратура области.