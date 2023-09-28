Рязанец сжёг 80 тонн сена, чтобы произвести впечатление на девушку

В Рязанском районе 22-летнего местного жителя подозревают в умышленном поджоге, сообщает сайт УМВД Рязанской области.

С заявлением о пожаре две недели назад в полицию обратился представитель сельскохозяйственного предприятия. Мужчина сообщил, что сгорело сенохранилище, в котором хранилось 80 тонн сена.

Эксперты установили — причиной пожара стал поджог.

Полицейские начали устанавливать обстоятельства происшествия. Выяснилось, что в день пожара у сенохранилища гуляли группы молодых ребят, среди которых были и девушки.

Затем был установлен 22-летний молодой человек. В день пожара, он, желая произвести впечатление на девушку, поджёг сено.

В отношении «пиромана» завели уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ, виновному грозит до 5 лет лишения свободы.