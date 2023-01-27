Рязанец стал жертвой аферистов, действующих через «Авито»

Один из жителей Железнодорожного района Рязани стал жертвой мошенников при покупке автомобиля через «Авито». В УМВД по Рязанской области призвали граждан к внимательности, совершая покупки через сайты объявлений.

Замначальника ОМВД по Железнодорожному району Рязани майор полиции Дмитрий Мирохин предупредил горожан о преступниках, действующих через популярные сайты.

Дмитрий Мирохин: «Мошенники в интернете продолжают различными способами выманивать денежные средства граждан. Недавно один из жителей Железнодорожного района города Рязани стал жертвой преступников при покупке автомобиля через сервис «Авито». Поддавшись на уловки мошенников, перейдя в интернет-мессенджер, мужчина на различные банковские карты перевёл залог в 25 тысяч рублей, после чего объявление и профиль продавца были удалены. По данному факту полицией возбуждено уголовное дело»

Гражданам напомнили, что при использовании сервисов объявлений ни в коем случае нельзя переходить по сторонним ссылкам и вводить данные своих банковских карт.