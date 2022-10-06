Рязанец стал подставным руководителем коммерческой организации

Безработного жителя Рязани будут судить за незаконное использование документов для образования юрлица и неправомерный оборот средств платежей. Подробности сообщили в СУ СКР по Рязанской области.

Расследование уголовного дела в отношении рязанца 1989 года рождения завершил второй отдел по расследованию особо важных дел областного следственного управления СКР.

По данным следователей, весной прошлого года житель областного центра за незначительное денежное вознаграждение предоставил неустановленному лицу свой паспорт для оформления документов и внесения о нём сведений в ЕГРЮЛ как о подставном лице. Таким образом, рязанец стал формальным руководителем коммерческой организации. Фактически он не управлял её деятельностью.

В двух кредитных организациях злоумышленник открыл расчётные счета созданной организации и предоставил третьим лицам электронные средства платежа. Это позволило от его имени неправомерно проводить безналичные денежные расчёты.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинением направлено в суд.

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