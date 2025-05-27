Рязанец стал двукратным серебряным призёром Чемпионата России по теннису на колясках

Рязанский спортсмен стал двукратным серебряным призёром Чемпионата России по теннису на колясках. Об этом сообщает телеграм-канал «Рязанская область».

В соревнованиях участвовали 20 юниоров и 49 взрослых теннисистов из 11 регионов страны. Нашу область представил воспитанник спортшколы «Юниор» Алексей Лисовой. Он завоевал «серебро» в личном разряде и в парном мужском разряде вместе с Максимом Владимировым из Москвы.

Поздравляем Алексея и его тренера Евгения Сафонова с успешным выступлением.