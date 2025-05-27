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Спорт

Рязанец стал двукратным серебряным призёром Чемпионата России по теннису на колясках

Анастасия Мериакри

Рязанский спортсмен стал двукратным серебряным призёром Чемпионата России по теннису на колясках. Об этом сообщает телеграм-канал «Рязанская область».

В соревнованиях участвовали 20 юниоров и 49 взрослых теннисистов из 11 регионов страны. Нашу область представил воспитанник спортшколы «Юниор» Алексей Лисовой. Он завоевал «серебро» в личном разряде и в парном мужском разряде вместе с Максимом Владимировым из Москвы.

Поздравляем Алексея и его тренера Евгения Сафонова с успешным выступлением.

Рязанец стал двукратным серебряным призёром Чемпионата России по теннису на колясках В соревнованиях участвовали 20 юниоров и 49 взрослых теннисистов из 11 регионов страны. Нашу область представил воспитанник спортшколы «Юниор»

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