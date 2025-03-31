Рязанец спел с Ольгой Бузовой на ТНТ. Об этом участник программы сообщил на своей странице ВКонтакте.

Рязанский певец, участник кавер-группы Александр Юрский спел дуэтом с Ольгой Бузовой в финале шоу «Музыкальная интуиция» и принёс её команде 100 000 рублей. Вместе они исполнили песню «Неверная».

В шоу «Музыкальная интуиция» известные участники угадывают, кто из выступающих – профессиональный певец, а кто просто любитель, полагаясь только на сценическую харизму и подсказки. Финал часто включает дуэты звёзд с конкурсантами.