На главнуюНовости Рязани 11.02.2024 16:12 Рязанец сообщил об уничтоженных во время уборка снега кустарниках 7info На улице Чапаева в Рязани во время уборки снега уничтожили кустарники. Об этом, ссылаясь на подписчика, сообщает телеграм-канал «RZN LIFE | РЯЗАНЬ | РЗН ЛАЙФ». По данным источника, часть уничтоженных кустов высадили в 2023 году. — Тот случай, когда лучше бы не трогали, — пишет автор поста. Отец нового главкома ВСУ Сырского обратился к россиянам Соседка Сырских раскрыла шокирующую правду о главкоме ВСУ О ветхом погосте замолвите слово: в Рязани возводятся новые кладбища, но про благоустройство старых чиновники вспоминают нечасто Мощнейшая за пять лет вспышка на солнце обеспокоила учёных Родители главкома ВСУ Сырского до сих пор живут в России Жириновский оставил пугающее предсказание на 2024 год Мошенники звонят рязанцам под видом сотовых операторов Российская провидица указала на серьёзный недуг Владимира Зеленского