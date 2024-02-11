Рязанец сообщил об уничтоженных во время уборка снега кустарниках

На улице Чапаева в Рязани во время уборки снега уничтожили кустарники. Об этом, ссылаясь на подписчика, сообщает телеграм-канал «RZN LIFE | РЯЗАНЬ | РЗН ЛАЙФ».

По данным источника, часть уничтоженных кустов высадили в 2023 году.