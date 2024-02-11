Воскресенье, 11 февраля, 2024
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Рязанец сообщил об уничтоженных во время уборка снега кустарниках

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На улице Чапаева в Рязани во время уборки снега уничтожили кустарники. Об этом, ссылаясь на подписчика, сообщает телеграм-канал «RZN LIFE | РЯЗАНЬ | РЗН ЛАЙФ».

По данным источника, часть уничтоженных кустов высадили в 2023 году.

— Тот случай, когда лучше бы не трогали, — пишет автор поста.

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