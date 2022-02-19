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Суббота, 19 февраля, 2022

Рязанец сообщил, что у школы № 73 в Кальном две недели не вывозят мусор 

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Рязанец сообщил, что у школы № 73 в Кальном две недели не вывозят мусор 

Александр Ильин
Фото: vk.com/rzn_city

В Кальном у здания школы № 73 уже две недели не вывозят мусор с контейнерной площадки, сообщил житель Рязани «Вконтакте». 

«Мусор уже плывет по всей дороге. Также залетает на территорию школы», — написал он.

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Рязанец интересуется, кто ответственен за уборку этой мусорной площадки.

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