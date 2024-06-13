Четверг, 13 июня, 2024

Рязанец Сергей Зайцев сдал математику профильного уровня на 100 баллов

Автор: Кристина Аманн

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Фото: vk.com/minobrrzn

Выпускник рязанской школы №50 Сергей Зайцев сдал ЕГЭ по математике профильного уровня на 100 баллов. Об этом пишет на своей странице во «ВКонтакте» министерство образования Рязанской области.

Отмечается, что юноша — круглый отличник. В этом году он стал призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике и всероссийской олимпиады по математике «Миссия выполнима: твое призвание – финансист». Кроме этого, выпускник является активным участником школьного отряда волонтеров.

Сергей успешно справился и с экзаменом по русскому языку и набрал 97 баллов.

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