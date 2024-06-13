Рязанец Сергей Зайцев сдал математику профильного уровня на 100 баллов

Выпускник рязанской школы №50 Сергей Зайцев сдал ЕГЭ по математике профильного уровня на 100 баллов. Об этом пишет на своей странице во «ВКонтакте» министерство образования Рязанской области.

Отмечается, что юноша — круглый отличник. В этом году он стал призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике и всероссийской олимпиады по математике «Миссия выполнима: твое призвание – финансист». Кроме этого, выпускник является активным участником школьного отряда волонтеров.

Сергей успешно справился и с экзаменом по русскому языку и набрал 97 баллов.