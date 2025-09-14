Воскресенье, 14 сентября, 2025
Рязанец Сергей Орлов получил звание Героя России за подвиг в 1999 году

Алексей Самохин
Фото: www.warchechnya.ru

Рязань веками воспитывала защитников Отечества. Здесь, 12 декабря 1972 года, родился Сергей Орлов. Казалось, сама история города готовила его к служению Родине.

После школы Сергей поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, которое окончил с отличием. Его судьба была предопределена выбором, сделанным однажды и навсегда, — девизом «Никто, кроме нас!».

Под его командованием оказался взвод парашютно-десантной роты легендарного 119-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Именно здесь, среди товарищей, он оттачивал мастерство воина и мудрость командира.

В годы Первой чеченской войны Орлов без колебаний встал в строй тех, кому был доверен мирный сон соотечественников. 17 октября 1995 года он был награждён медалью «За отвагу».

С 23 апреля 1997 года Сергей Орлов стал командиром парашютно-десантной роты. Его подразделение было признано лучшим в ВДВ России по боевой подготовке. Продолжая выбранный путь, он поступил в Военную академию имени М. В. Фрунзе, однако начать обучение не смог — началась новая война, на этот раз в Дагестане.

13 сентября 1999 года рота Орлова получила задачу занять и удержать один из ключевых объектов. Десантники, ведомые своим бесстрашным командиром, сразу вступили в бой. Приказ командования был выполнен — высота взята.

Указом Президента Российской Федерации от 21 февраля 2000 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе, гвардии капитану Сергею Николаевичу Орлову было присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно). Рязанский десантник погиб, преследуя отступающего противника. Ему было всего 26 лет.

Жизнь Сергея Орлова, короткая и яркая, словно вспышка, доказала: героизм — это не отсутствие страха, а готовность преодолеть его во имя других. Он навсегда остался в строю своей дивизии, в памяти товарищей и в истории России — как образец настоящего командира. Его подвиг стал символом мужества и офицерской чести, пишет портал «Бренды России».

Орлов Сергей Николаевич — командир парашютно-десантной роты 119-го гвардейского ордена Александра Невского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской Краснознамённой ордена Кутузова II степени воздушно-десантной дивизии, гвардии капитан.

Сергей Николаевич Орлов родился 12 декабря 1972 года в городе Рязани РСФСР. Русский.

Окончил среднюю школу № 58 города Рязани в 1990 году.

С 1990 года — в Вооружённых Силах. Окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени Ленинского Комсомола в 1994 году.

С 1994 года служил в 119-м гвардейском парашютно-десантном полку 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (дислоцируется в Тульской области).

