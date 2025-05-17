Рязанец Сергей Молодцов погиб во время сплава по реке в Киргизии

Во время сплава по горной реке в Киргизии погиб рязанец Сергей Молодцов. О смерти мужчины, ссылаясь на его знакомых, сообщает РЗН.инфо.

Трагический инцидент случился 10 мая на реке Нарын во время сильного паводка. 15 мая Молодцова похоронили на Новом кладбище в Рязани.

Сообщается, что Сергей занимался рафтингом, сплавлялся по горным рекам.