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Сергей Молодцов во время последнего погода. Фото: Нина Якунина ВК
Происшествия

Рязанец Сергей Молодцов погиб во время сплава по реке в Киргизии

Алексей Самохин

Во время сплава по горной реке в Киргизии погиб рязанец Сергей Молодцов. О смерти мужчины, ссылаясь на его знакомых, сообщает РЗН.инфо.

Трагический инцидент случился 10 мая на реке Нарын во время сильного паводка. 15 мая Молодцова похоронили на Новом кладбище в Рязани.

Сообщается, что Сергей занимался рафтингом, сплавлялся по горным рекам.

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