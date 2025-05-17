Рязанец Сергей Молодцов погиб во время сплава по реке в Киргизии

Во время сплава по горной реке в Киргизии погиб рязанец Сергей Молодцов. О смерти мужчины, ссылаясь на его знакомых, сообщает РЗН.инфо.
Трагический инцидент случился 10 мая на реке Нарын во время сильного паводка. 15 мая Молодцова похоронили на Новом кладбище в Рязани.
Сообщается, что Сергей занимался рафтингом, сплавлялся по горным рекам.
РИА 7info — это не только сайт 7info.ru. Ещё у нас есть группы в популярных соцсетях. Вы можете читать наши материалы, где вам удобно. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные и интересные новости: vk.com/ryazan7info, https://t.me/ria7info, https://dzen.ru/7info.ru, ok.ru/7info