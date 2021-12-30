Рязанец сбежал с деньгами калининградской пенсионерки

Полицейские Калининграда задержали в Рязанской области 47-летнего местного жителя, который находился в розыске по подозрению в краже денег у 62-летней женщины из города Светлый Калининградской области, сообщает УМВД России по региону.

По данным полиции, мужчина познакомился с потерпевшей через социальные сети и переехал к ней жить. В сентябре 2021 года он, воспользовавшись мобильным приложением, похитил у неё 73 тысячи рублей: 60 тысяч злоумышленник перевёл на свой счёт, ещё 13 — на счёт дочери.

Когда преступление вскрылось, рязанец уже улетел в Москву, далее его след терялся. Спустя время его всё-таки удалось найти в посёлке под Рязанью.

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Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (до 6 лет лишения свободы).