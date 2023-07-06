Четверг, 6 июля, 2023
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Рязанец Роман Зайцев погиб во время специальной военной операции

7info
Фото: isadi.ru

В Рязанской области простились с погибшим во время специальной военной операции сержантом Романом Зайцевым, сообщает группа «Исады — Старая Рязань» ВКонтакте.

Зайцев награждён посмертно Орденом мужества.

Роман проходил срочную службу в десантных войсках в учебной части во Владимирской области, затем служил в Осетии. На СВО ушёл добровольцем. Попал в резервный батальон 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой, ордена Кутузова дивизии. В мае подразделение рязанца участвовало в боях у Кременских лесов.

Рязанец погиб в бою 7 июня у посёлка Черновое Диброво.

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