Рязанец Роман Зайцев погиб во время специальной военной операции

В Рязанской области простились с погибшим во время специальной военной операции сержантом Романом Зайцевым, сообщает группа «Исады — Старая Рязань» ВКонтакте.

Зайцев награждён посмертно Орденом мужества.

Роман проходил срочную службу в десантных войсках в учебной части во Владимирской области, затем служил в Осетии. На СВО ушёл добровольцем. Попал в резервный батальон 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой, ордена Кутузова дивизии. В мае подразделение рязанца участвовало в боях у Кременских лесов.

Рязанец погиб в бою 7 июня у посёлка Черновое Диброво.