Среда, 20 ноября, 2024
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Рязанец пытался «выжечь» татуировку марганцовкой и заработал глубокий некроз

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Валерия Мединская

Рязанец пытался «выжечь» татуировку марганцовкой. Как итог — заработал глубокий химический ожог и некроз. Ему потребовалась помощь врачей Областной клинической больницы.

Пресс-служба медучреждения рассказывает: случаи, когда люди пытаются «выжечь» татуировки кислотами и щелочами происходят нередко. Многим из них после проведения опасных процедур требуется помощь специалистов ожогового отделения.

Так, недавно молодой мужчина попытался избавиться от рисунка на теле с помощью кристаллов «марганцовки». После этого его доставили в ОКБ. Врачи удалили зоны глубокого некроза, выполнили закрытие кожного дефекта. Но след от татуировки всё равно остался.

В результате проведённого лечения повреждённые ткани удалось восстановить. После завершения лечения пациент смог избавиться от татуировки.

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