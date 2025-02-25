Рязанец примет участие в кулинарном реалити-шоу с Константином Ивлевым

Молодой человек из Рязанской области примет участие в кулинарном реалити-шоу «Молодые ножи. Новая кровь» с Константином Ивлевым. Об этом сообщает «МК Рязань».

Всего в проекте примут участие 20 молодых поваров-любителей в возрасте от 15 до 22 лет со всей России. У ребят есть уникальная возможность стать частью первого телевизионного кулинарного колледжа. Студент-победитель сможет получить место на кухне мишленовского ресторана и денежный приз.

В своем колледже Константин Ивлев организует для студентов уроки, экзамены и зачетные книжки. Вести занятия будут известные шеф-повара и рестораторы, среди которых Илья Захаров и Александр «Рембо» Пушков. Учебный процесс продлится 12 недель.

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Студентам предстоит готовить блюда под руководством именитых поваров, посетить пищевые производства и комбинаты, познакомиться с новыми технологиями и процессами создания продуктов. Среди участников Михаил Завалихин, 16 лет, из Михайлова Рязанской области.

Михаил вырос с мамой и бабушкой, его родители развелись, когда он был маленьким. Две главные женщины в его жизни научили мальчика готовить и привили любовь к кулинарии. Михаил учится в Михайловском техникуме имени Мерзлова по специальности повар-кондитер. Увлекается агрономией и занимается греко-римской борьбой. В будущем он мечтает открыть собственный ресторан.

Премьера шоу состоится 26 февраля в 19:00 на телеканале «Пятница!».

Возрастное ограничение 16+.