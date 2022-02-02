Рязанец предстанет перед судом за избиение бывшей девушки до смерти

Безработного рязанца 1985 года рождения будут судить за убийство бывшей сожительницы — мужчина до смерти избил девушку, сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Установлено, что 18 октября 2021 года обвиняемый, будучи пьяным, в ходе бытового конфликта избил бывшую сожительницу. Девушка скончалась на месте от закрытой черепно-мозговой травмы.

Преступление раскрыли по горячим следам. Мужчину задержали, после на основании ходатайства следователя заключили под стражу.

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Сейчас уголовное дело по ч. 4 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека) с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.